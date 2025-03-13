"Тоттенхэм" - АЗ. Прогноз на матч Лиги Европы 13 марта

Дата публикации: 13-03-2025 17:47

Противостояние английского и нидерландского клубов — одно из самых интригующих в 1/8 финала Лиги Европы.

"Тоттенхэм" и АЗ прошли групповой этап турнира по-разному. Лондонцы выступили лучше большинства команд, уступив лишь "Лацио", "Атлетику" и "Манчестер Юнайтед", благодаря чему избежали стадии плей-офф. В то же время клуб из Алкмара вышел в следующий раунд с минимальным преимуществом, набрав всего на одно очко больше, чем "Брага", покинувшая турнир. Тем не менее, АЗ сумел преодолеть первый раунд плей-офф, уверенно разобравшись с "Галатасараем" (4:1 дома, 2:2 в гостях).

В 1/8 финала нидерландский клуб также стартовал удачно, обыграв "Тоттенхэм" на своем поле со счетом 1:0. Победу хозяевам принес автогол Лукаса Бергвалла на 18-й минуте. При этом АЗ не располагает звездными игроками, если не считать опытного Бруну Мартинша Инди, бронзового призера ЧМ-2014.

Однако в ответном матче "шпоры" наверняка создадут сопернику серьезные проблемы, несмотря на дисквалификацию Родриго Бентанкура и травмы Кевина Дансо, Раду Дрэгушина, Ришарлисона и Деяна Кулушевского.

Возможные варианты ставок:

✔️ Победа "Тоттенхэма" с форой (-1) — коэффициент около 1,7.

✔️ Общий тотал голов больше 2,5 — коэффициент около 1,6.