Джейми Каррагер: "Тогда я сказал проводнику передать машинисту, что "Арсенал" не брал трофеи уже 20 лет"

Дата публикации: 13-03-2025 17:47

"На следующее утро после матча я ехал в поезде и, конечно, был немного расстроен. Вдруг неожиданно заиграл гимн Лиги чемпионов. Я подумал: "С чего бы это? Никогда раньше не слышал его в поездах". А потом машинист объявил: "Мы скоро прибудем в Юстон, но если вам нужно в Париж…". Я не сразу понял, к чему он это сказал. Но когда мы прибыли на станцию, он повторил ту же фразу. Я спросил у проводника, кто ведет этот поезд, и оказалось, что это фанат "Арсенала". Тогда я попросил передать ему, что его клуб уже 20 лет ничего не выигрывал. Думаю, он повеселился, но надеюсь, что мое сообщение его тоже немного задело", — цитирует Goal слова Каррагера из эфира CBS Sports.