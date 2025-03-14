Матс Хуммельс: "Я совершил грубую ошибку и лишил команду шанса на триумф в Лиге Европы."

Дата публикации: 14-03-2025 01:52

Защитник "Ромы" Матс Хуммельс обратился к болельщикам после удаления в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетика" из Бильбао.

Футболист получил красную карточку уже на 11-й минуте встречи. После победы 2:1 в первом поединке римляне на выезде пропустили трижды, а единственный гол смогли забить лишь в компенсированное время с пенальти, но спасти ситуацию не успели.

После матча Хуммельс опубликовал эмоциональное сообщение в соцсетях:

"Простите, болельщики "Ромы". Хочу извиниться перед вами и перед всей командой. Сегодня я совершил серьезную ошибку и подвел всех. В таких матчах на меня всегда можно было положиться, но в этот раз я подвел клуб и лишил его шанса на победу в Лиге Европы. Не знаю, что еще сказать... Я разочарован в себе не меньше, чем вы."







