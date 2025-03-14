"Ницца" - "Осер". Прогноз на матч чемпионата Франции 14 марта

Дата публикации: 14-03-2025 02:13

Середняк Лиги 1 из Бургундии отправляется на Ривьеру в гости к одному из претендентов на место в Лиге чемпионов. 26-й тур французского чемпионата стартует в пятницу матчем в Ницце. В этом сезоне запланировано всего 34 тура, так что до финиша остается не так много времени.

«Осер» чувствует себя достаточно уверенно – отрыв от 16-го места, которое ведет в стыковые матчи, составляет уже 10 очков. Однако расслабляться рано: впереди сложный апрель с матчами против «Ренна», «Лиона» и «Лилля», а завершать чемпионат бургундцам предстоит в гостях у «ПСЖ». Тем не менее предстоящая встреча с «Ниццей» также будет непростой.

У хозяев мотивации предостаточно. В прошлом туре команда Франка Эза уступила «Лиону» на своем поле, упустив шанс догнать «Марсель», который также неожиданно проиграл. В свою очередь, «Монако» не сумел победить, зато к третьей позиции приблизился «Лилль». Потеря очков с середняком таблицы может серьезно осложнить задачу борьбы за место в Лиге чемпионов.

«Ницца» столкнется с кадровыми проблемами: из-за дисквалификации не сыграет основной защитник Клосс, а травма не позволит выйти на поле хавбеку Ндомбеле. Кроме того, «Осер» традиционно неудобный соперник для «орлов». В первом круге на «Аббе Дешам» бургундцы вырвали победу 2:1, забив решающий мяч в компенсированное время. До этого «Ницце» удавалось проходить их лишь по пенальти в Кубке Франции, еще раньше были две ничьи и минимальная победа в Кубке лиги в 2018 году. В рамках Лиги 1 последняя победа «Ниццы» над «Осером» датируется 2012 годом, правда, с тех пор команды встречались в чемпионате всего трижды.

Примечательно, что в прошлом туре «Ницца» впервые с 28 сентября не смогла забить, прервав 18-матчевую голевую серию. А «Осер», напротив, после девяти матчей без побед с начала февраля проиграл лишь раз в пяти встречах. Более того, недавно бургундцы разгромили «Марсель» (3:0) и добыли вторую гостевую победу в сезоне, обыграв «Реймс» (2:0). Кстати, первая также была над «Марселем».

Ставки на этот матч выглядят неоднозначными. Интересным вариантом может быть «тотал меньше 2,5» с коэффициентом 2,20-2,25. Также можно рассмотреть победу «Осера» с форой (+1) за 1,85-1,90 или рискнуть ничьей с коэффициентом 4,30-4,35.