"Дженоа" - "Лечче". Прогноз на матч чемпионата Италии 14 марта

Дата публикации: 14-03-2025 17:31

29-й тур Серии A стартует единственным матчем пятницы: Анте Ребич и его команда отправляются на "Луиджи Феррарис", где их встретит коллектив Патрика Виейра.

На первый взгляд, "Дженоа" выглядит фаворитом. Команда уверенно держится в середине таблицы, а на своем поле проиграла лишь раз за последние четыре месяца – и то "Наполи", что трудно назвать провалом. При этом "грифоны" недавно обыграли на своем стадионе "Парму", "Монцу" и "Венецию".

"Лечче" тоже ведет борьбу за выживание, но его положение сложнее. Команда недавно выдала серию из четырех матчей без забитых голов, и хотя в игре с "Миланом" ей удалось прервать эту тенденцию, поражение (2:3 после 2:0) только усугубило ситуацию. В итоге "Лечче" проиграл три последних встречи подряд.

Единственное, что может сыграть на руку гостям, – серьезные кадровые проблемы "Дженоа", которые лишились сразу восьми игроков, включая Марио Балотелли.

Ставки на матч:

✅ Победа "Дженоа" (коэффициент ~2.1).

✅ Тотал голов больше 2 (коэффициент ~2).