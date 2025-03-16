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«Ливерпулю» и «Арсеналу» интересен вингер «Лиона», его цена – 50 млн евро

Дата публикации: 16-03-2025 16:05

«Caught Offside» сообщает об интересе «Арсенала» и «Ливерпуля» к Малику Фофана, принадлежащему «Лиону». Французы готовы отпустить 19-летнего вингера при наличии предложения от 50 млн евро. Сам бельгиец не против сменить команду.

Состав «Лиона» футболист пополнил в январе прошлого года. Его переход обошелся «ткачам» в 19,5 млн евро.

В текущем сезоне на счету Малика 34 встречи, в которых он отличился 9 раз и отдал 5 результативных передач.

Трудовые отношения бельгийца с французским клубом действуют до середины 2028 года. Рыночный ценник на Фофана равняется 25 млн евро («Transfermarkt»).

Несмотря на юный возраст, вингер уже успел дебютировать в сборной. В его активе 1 игра за национальную команду.

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