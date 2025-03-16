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«Ливерпуль» может включить Нуньеса в сделку по покупке Альвареса

Дата публикации: 16-03-2025 16:05

«Anfield Watch» пишет, что «Ливерпуль» нацелен на подписание Хулиана Альвареса, представляющего «Атлетико».

Мадридцы, выкупившие права на центрфорварда летом прошлого года за 75 млн евро, будут требовать за него свыше 120 млн евро. «Красные» могут добавить в сделку по переходу Альвареса своего игрока. Речь идет о Дарвине Нуньесе. В клубе его оценивают в € 95 млн.

Альварес блестяще проводит текущий сезон. В 43 матчах за команду Диего Симеоне он забил 22 гола и отдал 5 ассистов.

Срок действия трудового договора Хулиана с «матрасниками» ограничен июнем 2030 года. Рыночный ценник на 25-летнего аргентинца равняется 80 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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