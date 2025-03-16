Раскрыта трансферная цель «Реала»

Дата публикации: 16-03-2025 16:05

«TEAMtalk» рассказал о трансферных планах «Реала» на ближайшее лето. «Сливочные» рассчитывают подписать Кристиана Ромеро, права на которого принадлежат «Тоттенхэму». Этим трансфером мадридцы надеются увеличить глубину состава в оборонительной линии. Ромеро оценивается в 65 000 000 евро («Трансфермаркт»).



Помимо этого, «Реал» по-прежнему претендует на Трента Александер-Арнольда. Защитника «Ливерпуля» испанцы хотят подписать на правый край обороны. Если заполучить его не удастся, то «галактикос» попробуют договориться о переходе Педро Порро, выступающего в составе «Тоттенхэма». Рыночный ценник на него составляет 45 млн евро («Transfermarkt»).



После 27 туров подопечные Карло Анчелотти располагается на второй позиции в Ла Лиге, имея одинаковое количество очков с «Барселоной», но у каталонцев есть 1 игра в запасе.