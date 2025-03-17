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«Бавария» летом может приобрести одного из самых дорогих футболистов мира

Дата публикации: 17-03-2025 02:12

По данным, опубликованным в соцсети Флорианом Плеттенбергом, по завершении сезона «Бавария» рассчитывает подписать по меньшей мере одного вингера.

В списке мюнхенцев находятся несколько игроков. В числе приоритетных кандидатов руководство клуба рассматривает Нико Уильямса, защищающего цвета «Атлетика», и Джейми Байно-Гиттенса из «Боруссии» (Дортмунд). Насколько предметным окажется интерес «Баварии», будет определяться суммой компенсации за футболистов, поскольку первоочередной целью «красных» остается Флориан Вирц из «Байера». Последний, по оценке ресурса Transfermarkt.de, стоит 140 млн евро.

Помимо этого, «Бавария» продолжает вести Райана Шерки, выступающего за «Лион». Информацию по данному футболисту клуб собрал еще в начале года.

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