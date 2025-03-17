«Реалу» нужен Энцо Фернандес

Дата публикации: 17-03-2025 02:12

«Реал» хочет заполучить футболиста «Челси», сообщает издание «Teamtalk». «Сливочные» претендуют на Энцо Фернандеса. В обмен на полузащитника «пенсионеров» мадридцы готовы предложить Орельена Тчуамени. Подобная сделка вполне может состояться.



Контракт Фернандеса с «Челси» рассчитан до 2032 года. В сезоне 2023/2024 в активе 24-летнего аргентинца 35 встреч за «синих» (5 забитых мячей, 9 голевых передач). Transfermarkt.de оценивает игрока в 75 000 000 евро.



Тчуамени связан трудовым договором с «Реалом» до лета 2028 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 39 матчах за «галактикос» и отметился 1 результативным пасом. Ценник на 25-летнего француза равняется € 80 млн.