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«Реалу» нужен Энцо Фернандес

Дата публикации: 17-03-2025 02:12

«Реал» хочет заполучить футболиста «Челси», сообщает издание «Teamtalk». «Сливочные» претендуют на Энцо Фернандеса. В обмен на полузащитника «пенсионеров» мадридцы готовы предложить Орельена Тчуамени. Подобная сделка вполне может состояться.

Контракт Фернандеса с «Челси» рассчитан до 2032 года. В сезоне 2023/2024 в активе 24-летнего аргентинца 35 встреч за «синих» (5 забитых мячей, 9 голевых передач). Transfermarkt.de оценивает игрока в 75 000 000 евро.

Тчуамени связан трудовым договором с «Реалом» до лета 2028 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 39 матчах за «галактикос» и отметился 1 результативным пасом. Ценник на 25-летнего француза равняется € 80 млн.

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