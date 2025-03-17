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«Челси» согласовал трансфер португальского полузащитника

Дата публикации: 17-03-2025 02:12

Дариу Эссугу, принадлежащий «Спортингу», может перебраться в «Челси». По информации Бена Джейкобса, «аристократы» уже договорились с португальской командой о переходе хавбека. Сумма трансфера составит 18,5 млн фунтов (порядка 22 млн евро). Процентов с последующей продажи или бонусных выплат сделкой предусмотрено не будет.

Трудовой договор Эссугу с лондонцами будет рассчитан на 7 лет. В контракте пропишут опцию пролонгации сроком на 1 год.

Сообщается, что «Челси» вел опорника на протяжении 1,5 лет.

Текущий сезон Эссугу проводит в составе «Лас-Пальмаса» в рамках арендного соглашения. В 17 встречах за испанскую команду 19-летний футболист отметился 1 забитым мячом.

Рыночный ценник на него составляет 8 млн евро («Transfermarkt»).

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