«Челси» согласовал трансфер португальского полузащитника

Дата публикации: 17-03-2025 02:12

Дариу Эссугу, принадлежащий «Спортингу», может перебраться в «Челси». По информации Бена Джейкобса, «аристократы» уже договорились с португальской командой о переходе хавбека. Сумма трансфера составит 18,5 млн фунтов (порядка 22 млн евро). Процентов с последующей продажи или бонусных выплат сделкой предусмотрено не будет.



Трудовой договор Эссугу с лондонцами будет рассчитан на 7 лет. В контракте пропишут опцию пролонгации сроком на 1 год.



Сообщается, что «Челси» вел опорника на протяжении 1,5 лет.



Текущий сезон Эссугу проводит в составе «Лас-Пальмаса» в рамках арендного соглашения. В 17 встречах за испанскую команду 19-летний футболист отметился 1 забитым мячом.



Рыночный ценник на него составляет 8 млн евро («Transfermarkt»).