Хави: "Хочу спокойно пожить до июня, а потом рассмотрю предложения"

Дата публикации: 18-03-2025 20:50

Экс-наставник "Барселоны" Хави поделился планами на будущее:

— Мне нужен отдых до июня, после чего буду готов рассмотреть предложения от клубов и сборных. Почему бы не попробовать себя в национальной команде, которая борется за выход на чемпионат Европы или мира? Или с клубом, который играет в Лиге чемпионов и нацелен на победу. Всю жизнь я нес огромную ответственность, и сейчас хочу немного спокойно пожить до лета.