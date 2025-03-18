"Ювентус" и "Милан" заинтересованы в бывшем наставнике "Шахтёра"

Дата публикации: 19-03-2025 01:18

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби привлёк внимание двух итальянских грандов – "Ювентуса" и "Милана".

Об этом сообщает Calciomercato.

Интерес "Ювентуса" пока не оформился в конкретное предложение – на данном этапе рассматривается множество кандидатов на замену Тьяго Мотты. Однако источник отмечает, что Де Дзерби вряд ли отказался бы от предложения "бьянконери", хотя его приоритетом по-прежнему остаётся "Марсель".

Что касается "Милана", этот клуб близок Де Дзерби по духу. Однако окончательное решение будет зависеть от нового спортивного директора "россонери", несмотря на то, что нынешнее руководство частично одобряет кандидатуру 45-летнего специалиста.

"Милан" не планирует начинать следующий сезон под руководством Сержиу Консейсау. Помимо Де Дзерби, среди возможных претендентов на пост главного тренера называют Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри, Винченцо Итальяно, Антонио Конте, Маурицио Сарри и Джан Пьеро Гасперини.

Роберто Де Дзерби, ранее возглавлявший "Шахтёр" в течение года, прошлым летом возглавил "Марсель", перейдя из "Брайтона" за 6 миллионов евро. Сейчас провансальцы занимают второе место в Лиге 1, отставая от ПСЖ на 19 очков.

Напомним, что в конце февраля Де Дзерби заявил, что не планирует продолжать карьеру во Франции после работы в "Марселе".