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«Манчестер Юнайтед» может продать шесть футболистов летом

Дата публикации: 19-03-2025 20:01

Согласно информации, размещенной в соцсети «Х» Флорианом Плеттенбергом, «Ман Юнайтед» рассчитывает существенно обновить состав ближайшим летом. В клубе надеются пополнить бюджет для подписания новичков за счет трансферов на выход. «Красные дьяволы» планируют расстаться с Кобби Майну, Виктором Линделефом, Кристианом Эриксеном и Каземиро.

Не исключено, что «Юнайтед» также продаст Антони и Маркуса Рашфорда, что позволит существенно пополнить бюджет команды. В начале года бразилец отправился в аренду в «Бетис», а англичанин – в «Астон Виллу».

«Манкунианцы» с 37 набранными баллами по итогам 29 туров располагаются на 13-й позиции в таблице АПЛ. В Лиге Европы клуб продолжает борьбу за трофей.

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