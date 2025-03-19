Тикнизян может перебраться в Испанию

Дата публикации: 19-03-2025 20:01

Карьера Наира Тикнизяна может продолжиться в Испании. Информацией поделился ресурс «РБ Спорт».



Подписать полузащитника «Локомотива» рассчитывает «Жирона». Летом «бело-красных» может покинуть Мигель Гутьеррес. Тикнизяна в клубе рассматривают в качестве потенциального сменщика испанца.



Ранее сообщалось, что к игроку «железнодорожников» есть интерес со стороны «Леганеса» и «Севильи».



Трудовые отношения Тикнизяна с москвичами действуют до июня 2026 года. В нынешнем сезоне в активе 25-летнего футболиста 27 встреч (2 забитых мяча, 4 результативные передачи).



Ориентировочный ценник на армянского хавбека составляет 6 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).