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«Барселона» на два месяца потеряла основного полузащитника

Дата публикации: 19-03-2025 20:01

«Барселона» лишилась одного из основных футболистов. Серьезную травму получил Марк Касадо, о чем сообщили в пресс-службе каталонцев. По итогам обследования у опорника выявили частичное повреждение боковой коллатеральной связки на правом колене. Касадо не потребуется операция, но вернуться в строй он сможет не раньше, чем через 2 месяца.

Футболист травмировался в матче с «Атлетико» в минувшие выходные.

В сезоне 2024/2025 Марк принял участие в 36 играх за «Барселону» (1 забитый мяч, 6 результативных пасов).

Срок действия договора 21-летнего полузащитника с «сине-гранатовыми» ограничен июнем 2028 года. Трансферная стоимость испанца – 30 млн евро (Transfermarkt.de).

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