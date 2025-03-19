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Капитан «Ливерпуля» ван Дейк склоняется к переезду в МЛС

Дата публикации: 19-03-2025 20:01

«Get French Football News» утверждает, что Вирджил ван Дейк рассматривает вариант с переездом в США. Более того, несмотря на солидное предложение, поступившее ему из Саудовской Аравии, именно переход в команду из МЛС для нидерландца является приоритетным.

Ранее ряд источников сообщили, что подписать ван Дейка хочет «Аль-Хиляль». В саудовской команде он сможет заработать свыше 20 млн евро. Именно столько ему предложили боссы клуба.

Контракт 33-летнего центрбека с «мерсисайдцами» истекает ближайшим летом. В этом сезоне он провел за «Ливерпуль» 41 игру, отметившись в них 3 забитыми мячами и 1 ассистом.

«Красные» готовы к расставанию с ван Дейком. На замену нидерландцу в клубе хотят подписать Нико Шлоттербека, представляющего дортмундскую «Боруссию».

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