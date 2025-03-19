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Хави анонсировал возвращение к тренерской работе

Дата публикации: 19-03-2025 20:01

Хави, в 2021-2024 годах работавший с «Барселоной», сообщил о готовности вернуться к тренерской деятельности. 45-летний специалист подчеркнул, что ближайшим летом готов рассмотреть предложения о работе.

«После того, как я завершил карьеру, у меня не было даже года, чтобы отдохнуть. Уже на следующий день я стал тренером. Если говорить о будущем, с июня поглядим, что появится на футбольном рынке. Я хочу побеждать и быть конкурентоспособным. Мне хотелось бы выиграть Лигу чемпионов, ЧМ или ЧЕ в роли тренера», - публикует заявление специалиста «L’Equipe», указывая в качестве источника информации «France Football».

Хави добавил, что готов работать как со сборной, так и на клубном уровне.

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