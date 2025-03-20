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"Не видел никаких медицинских предметов в комнате". В суде по делу смерти Диего Марадоны заслушали полицейских

Дата публикации: 20-03-2025 00:16

В Аргентине продолжается судебное разбирательство по делу о возможной халатности врачей, связанных со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны, экс-форварда сборной Аргентины и бывшего председателя брестского "Динамо".

В рамках процесса были заслушаны показания сотрудников полиции, прибывших на место трагедии.

— В комнате я не увидел никаких медицинских принадлежностей. Не было сывороток, которые, как мне кажется, должны присутствовать при домашней госпитализации. Меня шокировало увидеть Марадону в таком состоянии. Это была беспрецедентная, совершенно неадекватная и безответственная организация лечения, — заявил заместитель комиссара Лукас Фариас.

— Вместо больничной койки там был обычный матрас, а в комнате отсутствовал дефибриллятор, — добавил полицейский Лукас Борхе.

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