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"Барселона" подала жалобу на дату перенесенного матча с "Осасуной"

Дата публикации: 20-03-2025 00:16

Каталонский клуб обратился в Королевскую испанскую федерацию футбола с жалобой на назначенную дату перенесенного матча 27-го тура Ла Лиги против "Осасуны".

Изначально встреча должна была состояться 8 марта на стадионе "Олимпико Луис Компанис", но была отложена из-за внезапной смерти члена медицинского штаба "Барселоны" Карлеса Миньярро. Федерация назначила новую дату — 27 марта, однако "блауграна" подала апелляцию, поскольку в этот день команда лишится сразу шести игроков основного состава, вызванных в сборные: Рональда Араухо, Фермина Лопеса, Пабло Торре, Жерара Мартина и Эктора Форта.

Несмотря на обращение, по информации Marca, в "Барселоне" не ожидают, что матч будет перенесен повторно.

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