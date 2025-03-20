Италия - Германия. Прогноз на матч Лиги наций 20 марта

Дата публикации: 20-03-2025 12:38

В первом четвертьфинале Лиги наций болельщиков ждет одно из главных противостояний Европы – сборные Германии и Италии, каждая из которых имеет в своем активе по четыре титула чемпионов мира. Матч состоится на миланском "Сан-Сиро", а через три дня команды проведут ответную встречу в Дортмунде.

Это первая очная встреча команд за более чем два с половиной года. В последний раз они пересекались в июне 2022 года на групповом этапе Лиги наций. Тогда Италия выиграла свою группу, опередив Германию, Англию и Венгрию, но единственное поражение потерпела именно от "бундесманншафт" — 2:5 в Мёнхенгладбахе. В первой игре в Италии была зафиксирована ничья 1:1.

Хотя матчи Лиги наций не столь знаковые, как их встречи на ЕВРО-2016, ЕВРО-2012 или в полуфинале ЧМ-2006, интрига остается высокой. Германия не проигрывает уже шесть матчей подряд, а Италия в последней встрече уступила Франции (1:3), из-за чего заняла второе место в группе.

Составы команд

Юлиан Нагельсман продолжает обновлять состав сборной Германии, особенно вратарскую линию, куда вошли Бауман, Нюбель и Ортега. В полузащите помимо проверенных Киммиха, Мусиалы и Сане появились новые имена — Амири, Левелинг и Штиллер. В нападении интересное трио — Буркардт, Кляйндинст и Ундав.

У Италии также идет смена поколений. Несмотря на стабильное присутствие таких лидеров, как Доннарумма, Бастони, Ди Лоренцо, Барелла и Тонали, в команде Лучано Спаллетти хватает неожиданных новичков — защитника Комуццо, хавбека Казадеи и нападающего "Удинезе" Лукки.

Прогноз и ставки

Букмекеры оценивают шансы соперников примерно равными. Небольшое преимущество немцев уравновешивается фактором домашнего поля у Италии. Ничья выглядит логичным исходом (коэффициент 3,15–3,20). Оба соперника любят атаковать, поэтому маловероятно, что матч завершится без голов — ставка "обе забьют" идет с коэффициентом 1,75–1,80.

Также стоит обратить внимание на угловые удары. Обе сборные активно ищут счастья у чужих ворот. Германия в группе с Нидерландами подала 17 угловых, а Италия демонстрировала нестабильные показатели: 0:12 против Бельгии, 11:2 с Израилем и снова 1:7 с бельгийцами. Исходя из этого, ставка на "тотал угловых больше 9,5" с коэффициентом 2,05–2,10 может быть интересной.

Впереди нас ждет жаркое противостояние двух футбольных грандов!