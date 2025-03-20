«Наполи» планирует летом приобрести восемь новых футболистов

Дата публикации: 20-03-2025 18:26

Ближайшим летом состав «Наполи» может существенно обновиться. Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» Николо Скирой, неаполитанцы планируют подписать восемь новичков.



Клубу необходима замена Хвиче Кварацхелии, который стал игроком «ПСЖ». В связи с этим «Наполи» собирается купить одного или двух футболистов на позицию вингера. Также «адзурри» рассчитывают усилиться форвардом на подмену Ромелу Лукаку. Помимо этого, состав клуба должны пополнить два центральных защитника, игрок на фланг обороны и голкипер.



По итогам 29 туров «Наполи» находится на второй позиции в Серии А, имея в своем активе набранный 61 балл. От «Интера», лидирующего в чемпионате, неаполитанцы отстают на 3 очка.