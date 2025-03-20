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Журналист Скира раскрыл подробности о будущем Феликса

Дата публикации: 20-03-2025 18:26

«Милан» не планирует оформлять полноценный трансфер Жоау Феликса. Информацией в социальной сети «Х» поделился Николо Скира.

Состав «россонери» португалец пополнил минувшей зимой в рамках арендного соглашения. По завершении сезона он с большой долей вероятности вернется в «Челси». При этом возможен вариант, при котором Феликс покинет «аристократов». Случится это, если в клубе не будут рассчитывать на него как на игрока основы. Для самого форварда важно иметь постоянную игровую практику.

Ранее сообщалось, что «Милан» может выкупить права на Феликса за 40 млн евро. В 10 встречах за итальянский топ-клуб Жоау забил 1 мяч и сделал 1 ассист.

Соглашение португальца с «Челси» истекает в 2031 году. Transfermarkt.de оценивает Феликса в 30 млн евро.

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