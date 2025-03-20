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«Барселона» может бесплатно забрать игрока «Баварии»

Дата публикации: 20-03-2025 18:26

«Mundo Deportivo» информирует, что карьера Лероя Сане может продолжиться в Ла Лиге. На вингера претендует «Барселона», которой необходимо усиление на фланг атаки. Действующее соглашение Сане с «Баварией» рассчитано до лета 2025 года. Стороны пока не договорились о продлении сотрудничества, потому вингер может достаться «блаугранас» бесплатно.

Состав «Баварии» Сане пополнил в 2020 году, перебравшись из «Ман Сити». Сумма трансфера составила 49 000 000 евро.

В нынешнем сезоне крайний нападающий принял участие в 35 матчах в составе мюнхенской команды, отметившись в них 9 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Ориентировочный ценник на 29-летнего немца составляет € 45 млн (Transfermarkt.de).

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