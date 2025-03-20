Гасперини может сменить «Аталанту» на другой итальянский клуб

Дата публикации: 20-03-2025 18:26

Сотрудничество Джан Пьеро Гасперини и «Аталанты» может завершиться уже ближайшим летом. Такую информацию разместил в соцсети Николо Скира. На специалиста претендуют сразу два итальянских гранда. Заполучить наставника бергамасков хотят «Рома» и «Ювентус».



Помимо этого, у 67-летнего специалиста есть предложения от саудовских команд.



Действующее соглашение Гасперини с «Аталантой», которую он возглавил в 2016 году, рассчитано до ближайшего лета.



В нынешнем сезоне «черно-синие» после 29 сыгранных матчей располагаются на третьей позиции в Серии А, имея в своем активе 58 очков. Лидирует в таблице турнира «Интер», набравший 64 балла. На второй строчке находится «Наполи» с 61 набранным очком.