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Гасперини может сменить «Аталанту» на другой итальянский клуб

Дата публикации: 20-03-2025 18:26

Сотрудничество Джан Пьеро Гасперини и «Аталанты» может завершиться уже ближайшим летом. Такую информацию разместил в соцсети Николо Скира. На специалиста претендуют сразу два итальянских гранда. Заполучить наставника бергамасков хотят «Рома» и «Ювентус».

Помимо этого, у 67-летнего специалиста есть предложения от саудовских команд.

Действующее соглашение Гасперини с «Аталантой», которую он возглавил в 2016 году, рассчитано до ближайшего лета.

В нынешнем сезоне «черно-синие» после 29 сыгранных матчей располагаются на третьей позиции в Серии А, имея в своем активе 58 очков. Лидирует в таблице турнира «Интер», набравший 64 балла. На второй строчке находится «Наполи» с 61 набранным очком.

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