«Наполи» может усилить состав защитником из «Ювентуса»

Дата публикации: 21-03-2025 20:07

Издание «Sky Sport Italia» пишет, что в услугах Федерико Гатти, принадлежащего «Ювентусу», заинтересован «Наполи».



По завершении сезона неаполитанцы попытаются оформить трансфер защитника туринцев. В клубе рассматривают Гатти в качестве потенциального сменщика Жуана Жесуса.



Федерико стал игроком «Ювентуса» в январе 2022 года, перебравшись из «Фрозиноне». За его переход «бьянконери» заплатили 9 млн евро.



Срок действия контракта с Гатти ограничен летом 2028 года. В текущем сезоне в активе 26-летнего центрбека 39 встреч (1 гол, 2 результативные передачи).



Рыночный ценник на Гатти составляет 25 млн евро (Transfermarkt.de).



«Ювентус» после 29 туров располагается на пятой позиции в Серии А.