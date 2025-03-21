21:17 ()
Свернуть список

«Наполи» может усилить состав защитником из «Ювентуса»

Дата публикации: 21-03-2025 20:07

Издание «Sky Sport Italia» пишет, что в услугах Федерико Гатти, принадлежащего «Ювентусу», заинтересован «Наполи».

По завершении сезона неаполитанцы попытаются оформить трансфер защитника туринцев. В клубе рассматривают Гатти в качестве потенциального сменщика Жуана Жесуса.

Федерико стал игроком «Ювентуса» в январе 2022 года, перебравшись из «Фрозиноне». За его переход «бьянконери» заплатили 9 млн евро.

Срок действия контракта с Гатти ограничен летом 2028 года. В текущем сезоне в активе 26-летнего центрбека 39 встреч (1 гол, 2 результативные передачи).

Рыночный ценник на Гатти составляет 25 млн евро (Transfermarkt.de).

«Ювентус» после 29 туров располагается на пятой позиции в Серии А.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close