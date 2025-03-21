«Сити» хочет подписать одну из главных звезд «Барселоны» более чем за 80 млн евро

Дата публикации: 21-03-2025 20:07

По данным издания «El Nacional», «Ман Сити» нацелился на Рафинью, правами на которого владеет «Барселона». Англичане согласны потратить на трансфер бразильца свыше 80 млн евро.



Вингер стал игроком «Барселоны» в 2022 году, перебравшись из «Лидса». Его переход обошелся каталонцам в 58 миллионов евро.



В сезоне 2024/2025 Рафинья стал одним из лидеров «сине-гранатовых». На счету 28-летнего футболиста 27 забитых мячей и 20 результативных передач в 42 встречах.



Трудовые отношения бразильца с каталонским клубом действуют до июня 2027 года. Рыночный ценник на крайнего нападающего равняется € 80 млн евро («Transfermarkt»).



За национальную сборную Рафинья провел 31 игру и отметился в них 10 забитыми мячами.