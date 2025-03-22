«Ливерпуль» может усилить состав защитником из «Интера» летом

Дата публикации: 22-03-2025 20:48

«TuttoJuve» пишет, что «Ливерпуль» проявляет интерес к Стефану де Врею, принадлежащему «Интеру». «Мерсисайдцы» могут подписать с ним контракт по завершении сезона.



Велика вероятность, что миланцы не будут пролонгировать сотрудничество с защитником, потому ближайшим летом он может стать свободным агентом. В «Интере» нидерландец получает порядка 3,8 млн евро за сезон. «Ливерпуль» готов платить де Врею такую же сумму, если тот согласится на переход.



В сезоне 2024/2025 на счету центрбека 33 встречи в составе «нерадзурри» (2 забитых мяча, 1 результативная передача).



Рыночный ценник на 33-летнего де Врея равняется 7 млн евро («Transfermarkt»).



«Интер» с 64 набранными очками после 29 туров лидирует в Серии А.