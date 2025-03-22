22:46 ()
Свернуть список

«ПСЖ» хочет подписать украинца Забарного

Дата публикации: 22-03-2025 20:48

Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» журналистом Сашей Тавольери, переход Ильи Забарного в «Пари Сен-Жермен» все же может состояться. Парижане рассчитывают закрыть сделку ближайшим летом.

Ранее Луис Танзи из «L'Equipe» сообщил, что украинец отказал «ПСЖ» из-за наличия в составе французской команды Матвея Сафонова. На подписании Забарного настаивал Луис Энрике, возглавляющий «красно-синих».

С 2023 года украинец защищает цвета «Борнмута». В сезоне 2024/2025 Илья провел за английскую команду 29 встреч (без результативных действий).

Трудовые отношения Забарного с «вишнями» истекают в середине 2029 года. Ориентировочный ценник на 22-летнего игрока обороны составляет 40 млн евро (Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close