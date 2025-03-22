«ПСЖ» хочет подписать украинца Забарного

Дата публикации: 22-03-2025 20:48

Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» журналистом Сашей Тавольери, переход Ильи Забарного в «Пари Сен-Жермен» все же может состояться. Парижане рассчитывают закрыть сделку ближайшим летом.



Ранее Луис Танзи из «L'Equipe» сообщил, что украинец отказал «ПСЖ» из-за наличия в составе французской команды Матвея Сафонова. На подписании Забарного настаивал Луис Энрике, возглавляющий «красно-синих».



С 2023 года украинец защищает цвета «Борнмута». В сезоне 2024/2025 Илья провел за английскую команду 29 встреч (без результативных действий).



Трудовые отношения Забарного с «вишнями» истекают в середине 2029 года. Ориентировочный ценник на 22-летнего игрока обороны составляет 40 млн евро (Transfermarkt.de).