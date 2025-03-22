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«Манчестер Сити» может купить Рейндерса у «Милана» за 60 млн евро

Дата публикации: 22-03-2025 20:48

Ближайшим летом «Сити» может подписать Тейани Рейндерса, защищающего цвета «Милана». Информацию опубликовал ресурс «TEAMtalk».

Полузащитник рассматривается «горожанами» в качестве одной из основных трансферных целей. На покупку нидерландца «Ман Сити» готов выделить 60 млн евро.

«Россонери» подписали Рейндерса летом 2023 года, выкупив его контракт у «АЗ Алкмар» за 20,5 млн евро. Действующее соглашение 26-летнего футболиста с «Миланом» истекает в 2030 году.

В сезоне-24/25 нидерландец выходил на поле в 42 встречах, в которых отличился 13 раз и отдал 4 результативные передачи.

Рыночный ценник на Рейндерса составляет 50 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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