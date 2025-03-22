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Тедеско – кандидат на пост тренера «Ювентуса»

Дата публикации: 22-03-2025 20:48

По данным «Football Italia», следующим тренером «Ювентуса» может стать Доменико Тедеско, ранее работавший со «Спартаком» и сборной Бельгии. Соглашение с итальянским специалистом туринцы могут подписать в том случае, если клуб решит завершить сотрудничество с Тьяго Моттой до окончания сезона.

В 2023-2025 годах Тедеско руководил бельгийской сборной. Однако в 8 последних встречах под его руководством команда выиграла лишь раз, после чего контракт с Доменико был расторгнут. С января этого года Доменико является безработным.

«Ювентус» по итогам 29 туров располагается на пятой позиции в Серии А, имея в своем активе 52 очка. От «Интера», лидирующего в чемпионате, «бьянконери» отделяют 12 очков.

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