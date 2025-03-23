Флик одобрил подписание Рациу, отступные за игрока – 25 млн евро

Дата публикации: 23-03-2025 19:16

Ханс-Дитер Флик, возглавляющий «Баварию», согласовал приобретение Андрея Рациу, принадлежащего «Райо Вальекано», пишет «El Nacional».



Защитник может оказаться первой летней покупкой каталонцев. Трудовой договор Рациу с «Райо Вальекано» действует до 2028 года. Вместе с тем в его контракте есть опция по отступным, размер которых составляет 25 млн евро. «Барселона» даже с имеющимися финансовыми сложностями может выделить данную сумму на подписание футболиста.



Руководство «сине-гранатовых» рассматривает Рациу в качестве сменщика Жюля Кунде. Флику импонирует универсальность румына, которого можно использовать в различных схемах.



В 27 играх текущего сезона Рациу отличился 2 раза и сделал 3 ассиста. Transfermarkt.de оценивает правого защитника в 12 млн евро.