Манчини готов заключить краткосрочный контракт с «Ювентусом», Мотта будет уволен

Дата публикации: 23-03-2025 19:16

Роберто Манчини согласен стать наставником «Ювентуса» и заключить с клубом соглашение до конца сезона, которое при достижении определенных результатов будет пролонгировано. Случится это, если туринцы смогут получить путевку в Лигу чемпионов на сезон 2025/2026. Информацию опубликовало издание «La Gazzetta dello Sport».



Сообщается, что после игры «Ювентуса» с «Дженоа», запланированной на 29-е марта, Тьяго Мотту, работающего с клубом в настоящее время, скорее всего, отправят в отставку. На клубном ЧМ возглавлять «старую синьору» будет уже Манчини.



«Юве» с 52 набранными баллами по итогам 29 туров идет пятым в Серии А. Отставание туринцев от четвертой строчки, обеспечивающей участие в Лиге чемпионов, составляет 1 очко.