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«Ман Сити» и «МЮ» готовятся к борьбе за «нового Деклана Райса» из АПЛ

Дата публикации: 23-03-2025 19:16

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поспорят за Адама Уортона, представляющего «Кристал Пэлас».

«TEAMtalk» утверждает, что обе манчестерские команды проявляют к хавбеку предметный интерес и считают его «новым Декланом Райсом».

Ранее в «Daily Mail» появилась информация, что руководство «Кристал Пэлас» оценило Уортона в 70 млн фунтов.

В стан «орлов» опорник перебрался из «Блэкберна» в феврале прошлого года за 21,1 млн евро и заключил с клубом соглашение со сроком действия до июня 2029 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего англичанина 17 матчей (без результативных действий).

Ориентировочный ценник на Уортона равняется 35 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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