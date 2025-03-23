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«Бавария» выбрала нападающего на замену Кейну

Дата публикации: 23-03-2025 19:16

«Sky Sport Germany» утверждает, что «Бавария» определилась с футболистом, который может заменить в команде Гарри Кейна. В качестве альтернативы англичанина мюнхенцы рассматривают Жонатана Буркардта из «Майнца».

Сообщается, что «Бавария» может выкупить права на немецкого нападающего по приемлемой цене. Другими претендентами на футболиста являются «Айнтрахт» и «Байер».

Трудовые отношения Буркардта с «Майнцем» действуют до середины 2027 года. В нынешней кампании в активе 24-летнего немца 16 забитых мячей и 3 результативные передачи.

Рыночный ценник на форварда составляет 25 000 000 евро («Transfermarkt»).

За сборную Германии Буркардт дебютировал в 2024 году. Всего за национальную команду он провел 3 матча (без забитых мячей).

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