«Бавария» выбрала нападающего на замену Кейну

Дата публикации: 23-03-2025 19:16

«Sky Sport Germany» утверждает, что «Бавария» определилась с футболистом, который может заменить в команде Гарри Кейна. В качестве альтернативы англичанина мюнхенцы рассматривают Жонатана Буркардта из «Майнца».



Сообщается, что «Бавария» может выкупить права на немецкого нападающего по приемлемой цене. Другими претендентами на футболиста являются «Айнтрахт» и «Байер».



Трудовые отношения Буркардта с «Майнцем» действуют до середины 2027 года. В нынешней кампании в активе 24-летнего немца 16 забитых мячей и 3 результативные передачи.



Рыночный ценник на форварда составляет 25 000 000 евро («Transfermarkt»).



За сборную Германии Буркардт дебютировал в 2024 году. Всего за национальную команду он провел 3 матча (без забитых мячей).