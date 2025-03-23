«МЮ» интересен Экитике из «Айнтрахта», немцы запрашивают 80 млн евро за игрока

Дата публикации: 23-03-2025 19:16

Флориан Плеттенберг, представляющий издание «Sky Sport Germany», пишет, что «Ман Юнайтед» заинтересован в трансфере Уго Экитике из «Айнтрахта».



Немцы могут отпустить 22-летнего бомбардира по окончании сезона, но хотят выручить с его продажи 80 млн евро. Помимо этого, «красные дьяволы» прорабатывают вариант с покупкой Беньямина Шешко. Клуб уже направил соответствующее обращение в «Лейпциг», который готов рассмотреть вариант с продажей своего футболиста за 70 млн евро.



В текущем сезоне Экитике появлялся на поле в составе «Айнтрахта» в 38 встречах, отметившись в них 19 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.



Соглашение француза с немецкой командой истекает в 2029 году. Рыночный ценник на форварда равняется 40 млн евро («Трансфермаркт»).