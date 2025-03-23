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«Наполи» хочет подписать вратаря «Торино»

Дата публикации: 23-03-2025 23:21

Джанлука Ди Марцио, указывая в качестве источника информации «Sky Sports», пишет, что «Наполи» ищет варианты усиления вратарской линии. Неаполитанцы рассчитывают подписать Ваню Милинковича-Савича из «Торино». Сделку клуб может оформить ближайшим летом.

Первым номером «Наполи» является Алекс Мерет. «Адзурри» не собираются расставаться с ним и считают, что конкуренция высококлассных голкиперов пойдет команде на пользу.

Трудовые отношения Милинковича-Савича с «Торино» рассчитаны до июня 2026 года. Контрактом предусмотрена опция пролонгации на 1 сезон. В этом сезоне серб защищал ворота туринской команды в 30 матчах (10 «сухих» встреч).

Transfermarkt.de оценивает 28-летнего игрока в 8 млн евро.

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