«Наполи» хочет подписать вратаря «Торино»

Дата публикации: 23-03-2025 23:21

Джанлука Ди Марцио, указывая в качестве источника информации «Sky Sports», пишет, что «Наполи» ищет варианты усиления вратарской линии. Неаполитанцы рассчитывают подписать Ваню Милинковича-Савича из «Торино». Сделку клуб может оформить ближайшим летом.



Первым номером «Наполи» является Алекс Мерет. «Адзурри» не собираются расставаться с ним и считают, что конкуренция высококлассных голкиперов пойдет команде на пользу.



Трудовые отношения Милинковича-Савича с «Торино» рассчитаны до июня 2026 года. Контрактом предусмотрена опция пролонгации на 1 сезон. В этом сезоне серб защищал ворота туринской команды в 30 матчах (10 «сухих» встреч).



Transfermarkt.de оценивает 28-летнего игрока в 8 млн евро.