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«Тоттенхэм» может перехватить трансферную цель «Интера» Исаксена

Дата публикации: 23-03-2025 23:21

«La Repubblica» информирует, что «Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к Густаву Исаксену из «Лацио». «Шпоры» готовы включиться в борьбу за 23-летнего вингера, заполучить которого также хочет «Интер». Сделка может быть оформлена по завершении сезона.

Примечательно, что именно «Тоттенхэм» считается фаворитом в споре за Исаксена из-за финансовых требований «Лацио». В римском клубе оценивают своего подопечного в сумму около 40 млн евро, что устраивает лондонцев.

В нынешнем сезоне Исаксен принял участие в 39 встречах в составе «орлов», отметившись в них 5 забитыми мячами и 5 результативными пасами. Его трудовой договор с «Лацио» действует до июня 2028 года.

Ориентировочная стоимость датчанина равняется 15 000 000 евро («Transfermarkt»).

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