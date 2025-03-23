Увольнение Мотты обойдется «Ювентусу» в 20 млн евро

Дата публикации: 23-03-2025 23:22

Издание «Calciomercato» рассказало, во сколько «Ювентусу» обойдется досрочное расторжение трудового договора с Тьяго Моттой. Затраты «бьянконери», связанные с увольнением специалиста, в общей сложности составят 20 000 000 евро.



Ранее ряд источников сообщили, что руководство «Ювентуса» решило завершить сотрудничество с Моттой.



Назначение в туринскую команду специалист получил минувшим летом. В соглашении с Моттой, рассчитанном на 3 года, прописано особое условие о дополнительной компенсации, которую придется выплатить, если клуб разорвет с ним контракт до конца второго года сотрудничества.



В нынешнем сезоне «Ювентус» под руководством Мотты после 29 туров занимает пятую строчку в Серии А, имея в своем активе 52 очка.