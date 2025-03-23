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Источник: в «Барселоне» единогласно хотят купить Исака, уже состоялись первые переговоры

Дата публикации: 23-03-2025 23:23

«Барселона» планирует подписать Александера Исака из «Ньюкасла». Мнения Жоана Лапорты, являющегося президентом каталонцев, и Деку, занимающего пост спортивного директора клуба, по данному вопросу одинаковы.

В конце 2024 года представители «сине-гранатовых» встречались с агентом шведа и оповестили последнего о желании подписать форварда. Деку отметил, что намерен добиться закрытия данной сделки.

Для покупки Исака «Барселоне» нужны дополнительные средства, из-за чего клубу придется продавать своих футболистов. Каталонцы не хотят, чтобы с регистрацией шведа возникли сложности, как это произошло с Даниэлем Ольмо. Ближайшим летом «сине-гранатовые» могут выставить на трансфер Рональда Араухо. Покинуть команду могут и другие игроки.

Источник – Sport.es.

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