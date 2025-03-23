Мудрик может сменить «Челси» на другой клуб АПЛ

Дата публикации: 23-03-2025 23:24

«Todofichajes» пишет, что «Ман Юнайтед» хочет подписать Михаила Мудрика ближайшим летом. В клубе считают, что украинец позволит создать глубину состава на левом фланге нападения. С уходом Маркуса Рэшфорда данная позиция отдана на откуп Алехандро Гарначо. Достойной альтернативы аргентинцу в клубе пока нет.



На переход Мудрика боссы «Юнайтед» готовы выделить порядка 40-50 млн евро. При этом финальное решение по данному трансферу должен принять Рубен Аморим, возглавляющий «красных дьяволов».



В конце прошлого года Мудрика отстранили от футбола из-за нарушения антидопинговых правил.



Контрактом украинца владеет «Челси». Срок действия трудового договора с игроком ограничен 2031 годом. В 15 встречах текущего сезона вингер отметился 3 голами и 5 результативными пасами.