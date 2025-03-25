«Барселона» может купить за 50 млн евро нападающего «ПСЖ»

Дата публикации: 25-03-2025 13:29

Гонсалу Рамуш имеет шанс стать игроком одного из испанских топ-клубов. Издание «Todofichajes» пишет, что португалец, правами на которого владеет «ПСЖ», привлек внимание «Барселоны» и «Атлетико». Сумма трансфера может составить 50 млн евро.



Действующее соглашение форварда с парижанами рассчитано до лета 2028 года. В текущем розыгрыше Лиги 1 Рамуш провел 14 матчей, в которых отличился 5 раз и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочный ценник на 23-летнего игрока равняется 45 миллионам евро (данные с портала Transfermarkt.de).



В составе сборной Португалии Рамуш выступает с ноября 2022 года. Всего на счету нападающего 15 матчей за национальную команду, в которых он отметился 9 голами.