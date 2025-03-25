«Барселона» продолжает следить за Тонали

Дата публикации: 25-03-2025 13:29

Сандро Тонали значится в списке футболистов, интересующих «Барселону». Информацию опубликовал ресурс «Mundo Deportivo». Каталонцы продолжают наблюдать за игроком «Ньюкасла».



Ранее «сине-гранатовые» пытались договориться о переходе итальянца за 65 млн евро, но сделка так и не состоялась.



В 2023 году Тонали сменил «Милан» на «Ньюкасл Юнайтед». Однако почти сразу же хавбек получил дисквалификацию по делу, связанному со ставками.



Трудовые отношения 24-летнего футболиста с «сороками» рассчитаны до середины 2028 года. По ходу сезона-24/25 Тонали поучаствовал в 35 матчах во всех турнирах (3 гола, 2 ассиста).



Ориентировочная стоимость полузащитника сборной Италии, по данным интернет-портала «Transfermarkt», – 45 млн евро.