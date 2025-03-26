«Реал» лидирует в гонке за подписание Хейсена

Дата публикации: 26-03-2025 21:58

«Реал» считается фаворитом в споре за Дина Хейсена, принадлежащего «Борнмуту». Информация появилась в аккаунте Николо Скиры в социальной сети «Х».



Сообщается, что к защитнику также есть интерес со стороны «Ливерпуля» и «Челси». Соглашение Хейсена с «Борнмутом» действует до июня 2030 года. В его контракте присутствует условие по отступным, размер которых составляет 60 000 000 евро. Примечательно, что в случае продажи 19-летнего испанца 10-процентную часть от суммы компенсации за него получит «Ювентус».



В сезоне 2024/2025 на счету центрбека 27 встреч в составе английской команды (2 забитых мяча). Рыночный ценник на футболиста равняется 42 млн евро («Transfermarkt»).



Несмотря на юный возраст, в активе Хейсена уже есть 1 игра за сборную Испании.