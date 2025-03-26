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Ракицкий возобновит карьеру и готовится подписать договор с новым клубом

Дата публикации: 26-03-2025 21:58

Ярослав Ракицкий готов к возобновлению карьеры. Новостью поделился Игорь Бурбас. Экс-игрок «Зенита» согласовал условия сотрудничества с «Черноморцем». В подписании опытного защитника заинтересован Александр Кучер, возглавляющий одесскую команду.

В минувшем сезоне футболист играл за «Шахтер». За украинский клуб он провел 18 встреч, отличившись в них 2 раза и сделав 2 результативные передачи. Летом 2024 года Ярослав завершил сотрудничество с «горняками», после чего не выступал на профессиональном уровне.

Цвета «Зенита» Ракицкий защищал в 2019-2022 годах, а затем перебрался в «Адана Демирспор». Сумма трансфера составила 6 млн евро.

«Черноморец» с 15 очками по итогам 21 тура располагается на 15-м месте в таблице УПЛ.

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