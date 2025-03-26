Погба определился с клубом, где продолжит свою карьеру

Дата публикации: 26-03-2025 21:58

Поль Погба выбрал команду, с которой подпишет трудовой договор. Карьера француза продолжится в МЛС. Полузащитник перейдет в «Интер Майами», где он будет играть вместе с Жорди Альбой, Лионелем Месси и Луисом Суаресом.



Переговоры между представителями Погба и руководством американской команды заметно продвинулись. Подписать контракт с «Интер Майами» 32-летний футболист решил во многом из-за наличия в составе «цапель» Месси.



Длительное время хавбек провел вне футбола из-за дисквалификации, связанной с нарушением антидопинговых правил. Срок его отстранения закончился лишь недавно. Последним клубом Погба был «Ювентус». Цвета туринской команды француз защищал в 2022-2024 годах.



Источник – «Fichajes».