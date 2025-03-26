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Угальде может покинуть «Спартак» летом: игроком интересуются топ-клубы Лиги 1

Дата публикации: 26-03-2025 23:34

Ближайшим летом «Спартак» может лишиться Манфреда Угальде. Такую информацию опубликовал в соцсети Фабрицио Романо. По данным известного инсайдера, предметный интерес к костариканцу есть со стороны «Монако» и «ПСЖ». Клубы Лиги 1 следят за нападающим «красно-белых» с зимы.

Цвета «Спартака» Угальде защищает с января прошлого года. Трансфер костариканца обошелся московской команде в € 13 млн.

Трудовые отношения 22-летнего футболиста с «красно-белыми» действуют до июня 2028 года. В текущем сезоне Угальде в 21 игре РПЛ отличился 16 раз и отдал 3 результативные передачи. Манфред является лучшим снайпером чемпионата.

Рыночный ценник на костариканца равняется 15 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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