Угальде может покинуть «Спартак» летом: игроком интересуются топ-клубы Лиги 1

Дата публикации: 26-03-2025 23:34

Ближайшим летом «Спартак» может лишиться Манфреда Угальде. Такую информацию опубликовал в соцсети Фабрицио Романо. По данным известного инсайдера, предметный интерес к костариканцу есть со стороны «Монако» и «ПСЖ». Клубы Лиги 1 следят за нападающим «красно-белых» с зимы.



Цвета «Спартака» Угальде защищает с января прошлого года. Трансфер костариканца обошелся московской команде в € 13 млн.



Трудовые отношения 22-летнего футболиста с «красно-белыми» действуют до июня 2028 года. В текущем сезоне Угальде в 21 игре РПЛ отличился 16 раз и отдал 3 результативные передачи. Манфред является лучшим снайпером чемпионата.



Рыночный ценник на костариканца равняется 15 000 000 евро (Transfermarkt.de).