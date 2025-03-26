«Барселона» хочет продлить контракт с де Йонгом, прописав отступные в 80 млн евро
Дата публикации: 26-03-2025 23:34
«Барселона» рассчитывает пролонгировать сотрудничество с Френки де Йонгом. Данный вопрос является приоритетным для клуба в настоящее время, утверждает Sport.es.
Руководство «сине-гранатовых» хочет достичь баланса гибкости и защиты интересов команды, потому подготовило для нидерландца соглашение с условием по отступным, которые составят 80 млн евро. В «Барсе» рассчитывают получить от полузащитника ответ до завершения сезона.
Действующее соглашение с де Йонгом истекает летом следующего года. В сезоне 2024/2025 на счету 27-летнего нидерландца 29 поединков за «Барселону» (2 забитых мяча, 1 результативная передача).
Рыночный ценник на хавбека составляет 45 млн евро (согласно Transfermarkt.de).