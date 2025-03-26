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«Реал» включился в борьбу за чемпиона Европы в составе сборной Испании

Дата публикации: 26-03-2025 23:36

«Реал» хочет заполучить Мартина Субименди, принадлежащего «Реалу Сосьедад».

По данным «COPE», вероятность того, что опорник сменит команду, весьма высока. «Сливочные» проявляют к нему предметный интерес и готовы выплатить отступные в 60 млн евро, прописанные в контракте игрока. При этом судьба сделки будет определяться решением самого Субименди.

Действующее соглашение полузащитника с «Сосьедадом» истекает в 2027 году. В текущем сезоне Мартин провел за команду из Сан-Себастьяна 38 встреч, отметившись в них 2 забитыми мячами и 2 результативными пасами.

Transfermarkt.de оценивает 26-летнего футболиста в 60 миллионов евро.

Субименди является действующим чемпионом Европы в составе сборной Испании.

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