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«Челси» начал переговоры по переходу Нико Уильямса из «Атлетика»

Дата публикации: 30-03-2025 02:00

«Челси» начал переговоры по трансферу Нико Уильямса, принадлежащего «Атлетику». Информацию опубликовал ресурс «TEAMtalk».

Трудовой договор с вингером действует до середины 2027 года. Однако в соглашении с футболистом имеется условие по отступным, размер которых равняется 58 млн евро. Проблема в закрытии сделки может возникнуть, если «Челси» не удастся получить путевку в ЛЧ на следующий сезон, поскольку 22-летний испанец хочет играть в наиболее значимых турнирах.

В текущем сезоне на счету Уильямса 37 матчей в составе «Атлетика», в которых он отметился 9 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Ориентировочная стоимость Нико равняется 70 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

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